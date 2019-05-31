مجلس الانبار: القوات الامنية ترصد تحركات خلية إرهابية بارزة بالمحافظة

2019/05/31 | 14:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار ابراهيم الفهداوي ،الجمعة، ان القوات الامنية ترصد تحركات العناصر الارهابية في المحافظة، مبينا ان القوات الامنية تقترب من تفكيك اكبر خلية ارهابية لعصابات داعش الاجرامية.وقال الفهداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “القوات الامنية تمكنت من اعتقال قيادات بارزة في التنظيم الاجرامي بعمليات نوعية استهدف […]

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