الاستخبارات العسكرية تعتقل الاشخاص الذين أساءوا لسمعة الجيش العراقي

2019/05/31 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- بغداد

اعلنت خلية الاعلام الامني ، اليوم الجمعة، عن اعتقال الاشخاص الذين أساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب. وذكرت الخلية في بيان

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