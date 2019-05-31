2019/05/31 | 14:32

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الرئيس روحاني في رسالة الى قمة مكة المكرمة: صفقة القرن مؤامرة لتصفية القضية الفلسطينية والاعتداء على الدول الاسلامية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع العهد نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/31 | 14:32.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع العهد نيوز.

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