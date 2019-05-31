بالأرقام.. أخبار داعش الكاذبة

2019/05/31 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} تابعت خلية الإعلام الأمني الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش الأرهابية للفترة من 21 ولغاية 27 أيار 2019.

وجدت الخلية بحسب بيان لها تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه ان "٥٩ % من هذه الاخبار كاذبة وان النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجوداً إعلامياً وهمياً".ونشر الاعلام الأمني مخططاً بيانياً يعزز تأكيدها لأكاذيب داعش.انتهى

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