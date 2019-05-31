2019/05/31 | 14:33

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / العلواني يرد على الجبوري : ، لسنا للبيع ونرفض مشاريعكم السياسية الفاسدة

31/05/2019 14:22:00 PM |

عدد القراءات : 1

واع / مكتب الاتبار / ا .ج

صرح رئيس مجلس محافظة الأنبار، أحمد العلواني، الجمعة، في مجمل رده على ما أدلى به النائب عن محافظة صلاح الدين، احمد الجبوري من تصريح بشأن بحثه تغيير حكومة الانبار ونزوله الى ساحة الانبار بعد نينوى.





وذكر بيان لـ العلواني، تلقته ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) "نحن مجلس محافظة الانبار، لسنا للبيع ونرفض مشاريعكم السياسية الفاسدة، ولانرضى ان نكون اتباع، و اهلنا يرحبون بالغريب ضيفاً فقط، و فينا الكرم والسخاء مستمكن" .

وأضاف، ان "حالة الانبار السياسية قادمة ومعدية لا مناص لكم عنها، فالشعب لم يعد يقبل الرشوة، و لم يعد يؤمن بغير الانجازات على الارض سبيلاً للسياسي و مسلكاً للقيادي ".

وأكد، أن "نجاح الرشوة والفساد مؤقت وقصير الامد"، مردفاً بالقول: "نعتذر عن قبول تصدير فساد صلاح الدين للأنبار، ولن تستطيع منع صلاح الدين من النهوض ونفض رماد البؤس و الفساد عن ظهرها ".

وأشار، إلى أن "شراء عدد من اعضاء مجلس محلي فاقد للاهلية و الشرعية و القبول ، لن يغير شيء، لا قيمة لهم والتغيير قادم بكل حال"، موجهاً سؤلاً إلى ابو مازن: "اليست الانتخابات بقريبة، يا زعيم الفساد؟".

وخلص العلواني، إلى القول: "كرم الانبار قادم لكم، وإصلاح حال اخواننا واجب علينا ".

وكان النائب عن محافظة صلاح الدين، احمد الجبوري الملقب "ابو مازن" قال في تصريحات تلفزيونية، أنه "يبحث عن تغيير حكومة الانبار حتى يتحررون"، مؤكدا أنه "لايمتلك اي مشكلة مع المحافظ ولكنه سينزل الى ساحة الانبار بعد نينوى".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (واع / العلواني يرد على الجبوري : ، لسنا للبيع ونرفض مشاريعكم السياسية الفاسدة) نشر أولاً على موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (واع / العلواني يرد على الجبوري : ، لسنا للبيع ونرفض مشاريعكم السياسية الفاسدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة انباء الاعلام العراقي).