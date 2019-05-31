صورة ’’مشينة’’ تتسبب بسحب الكأس من المتوج.. وكوريا تعتذر من الصين

2019/05/31 | 14:33

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بغداد اليوم/ متابعة

تقدم الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم، الجمعة، باعتذار إلى الصين على خلفية الاحتفال "المشين" لمنتخب بلاده دون 18 عاما، من خلال قيام أحد لاعبيه بوضع قدمه على كأس بطولة صينية، ما دفع المنظمين إلى سحب الكأس من المنتخب الفائز بها.

وتغلب المنتخب الكوري على نظيره الصيني 3-صفر، الأربعاء، في مدينة شينغدو ليفوز بلقب "كأس باندا"، وهي بطولة سنوية تقيمها الصين لمنتخبات الشباب.

لكن قيام أحد لاعبي المنتخب الكوري بوضع قدمه على الكأس أثار احتجاجا واسعا، ودفع المنظمين لسحب الكأس من المنتخب الفائز بعد ما اعتبروه "إهانة" وتسببا بـ "صور لا تُغتفَر".

وقال الاتحاد الكوري الجنوبي في بيان "نعتذر للاتحاد الصيني والمواطنين الصينيين عن التصرف المشين للاعبينا الشباب، الاتحاد يعتبر أن الاحترام هو أحد أهم القيم الأساسية، ونأخذ ما جرى على محمل الجد"، علما بأن إدارة المنتخب كانت قد تقدمت باعتذار من جهتها أيضا.

وأثارت الصورة المتداولة للاعب الكوري الجنوبي وهو يضع قدمه على الكأس، انتقادات حادة عبر مواقع التواصل في الصين.

وعاد اللاعبون، صباح الجمعة، إلى كوريا الجنوبية.



وأشار اتحاد بلادهم إلى أنه سيعقد اجتماعا في حزيران للنظر في اتخاذ اجراءات تأديبية من عدمها بحق اللاعبين.

وأوضح "بانتظار ذلك، سنعزز برامجنا التربوية للاعبينا الشبان والقائمة على الروح الرياضية والاحترام"، مضيفا "نتقبل بتواضع الانتقادات، وسنحاول القيام بما يمكن لضمان ألا تتكرر مثل هذه الأحداث".

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ولم تكشف إدا

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وقال الخرساني في حديث لـ (بغداد اليوم): "تابع الكثير

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