2019/05/31 | 14:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اعلن رئيس للجنة الزراعة في مجلس محافظة الانبار فرحان محمد الدليمي ، الجمعة، عن موافقة وزارة التجارة بافتتاح مجمع لاستلام المحاصيل الزراعية من مزارعي المناطق الغربية .وقال الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/ ان ” وزارة التجارة وبالتنسيق مع حكومة الانبار المحلية وافقت على افتتاح مجمع لاستلام الحبوب في منطقة قضاء عنه غربي […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التجارة توافق على افتتاح مجمع لاستلام الحنطة بمناطق غربي الانبار) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التجارة توافق على افتتاح مجمع لاستلام الحنطة بمناطق غربي الانبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).