قائد عمليات كركوك يتعهد بإلقاء القبض على المتسببين في انفجارات كركوك

2019/05/31 | 14:35

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد قائد عمليات محافظة كركوك اللواء الركن سعد حربية، أن القوات الأمنية العراقية باستطاعتها المسك بزمام الأمور في داخل مدينة كركوك وخارجها.وقال حربية في تصريح صحفي “: نأسف لسقوط عدد من الضحايا خلال الانفجارات، وستعمل القوات الامنية على القاء القبض على من قام بهذه الاعمال النكراء”، مبيناً أنه “لا يوجد منع للتجوال ولكن يجب […]

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