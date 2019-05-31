الاسدي في اليوم العالمي للقدس: المقاومة هي خيار الشعوب لاستعادة الحقوق المغتصبة

2019/05/31 | 14:37

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/SNG- قال رئيس كتلة السند الوطني البرلمانية النائب أحمد الاسدي في اليوم العالمي للقدس، اليوم الجمعة، باننا نجدد التزامنا ببوصلة الأمة فلسطين وعاصمتها القدس الشريف”.واعتبر الاسدي في بيان تلقته /SNG/ نسخة منه، أن المقاومة هي خيار الشعوب لاستعادة الحقوق المغتصبة، ولن تتمكن صفقات هنا او مؤتمرات هناك من كسر ارادة الشعوب وأصحاب الأرض باستعادة ...

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