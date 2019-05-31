2019/05/31 | 14:38
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نهائي دوري الأبطال يمنح ليفربول أرباحا كبيرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
بغداد:سومر نيوز
كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن حصول نادي ليفربول الإنجليزي على أرباح كبيرة بعد وصوله لنهائي دوري أبط...
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
نهائي دوري الأبطال يمنح ليفربول أرباحا كبيرة) نشر أولاً على موقع (سومر نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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