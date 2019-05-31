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نهائي دوري الأبطال يمنح ليفربول أرباحا كبيرة


نهائي دوري الأبطال يمنح ليفربول أرباحا كبيرة
2019/05/31 | 14:38
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

بغداد:سومر نيوز

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن حصول نادي ليفربول الإنجليزي على أرباح كبيرة بعد وصوله لنهائي دوري أبط...

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