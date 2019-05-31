المالكي يدعو لمواقف مسؤولة تجاه سياسات اسرائيل العدوانية في المنطقة

2019/05/31 | 14:38

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بغداد:سومر نيوز

دعا زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي ،الجمعة، الدول والشعوب لمواقف مسؤولة تنطلق من فهم سياسات ...

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