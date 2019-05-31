اعتقال الشخص المسيء للجيش العراقي وخلية الاعلام تؤكد الخبر

2019/05/31 | 14:39

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وذكرت الخلية في بيان حصل عليه موقع "الغدير"، ان" مديرية الاستخبارات العسكرية وبتوجيه من قبل رئيس اركان الجيش، تمكنت من القاء القبض على الأشخاص الذين اساءوا لسمعة الجيش العراقي من خلال مقطع فيديو مسرب على مواقع التواصل الاجتماعي".وكان رئيس أركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، قد وجه الخميس (30 أيار 2019)، باعتقال منتسب ظهر بمقطع فيديو مصور وهو يتحرش بطفل "جنسياً".وذكرت وزارة الدفاع، في بيان اسبق حصل عليه موقع "الغدير"، أن" رئيس اركان الجيش، الفريق أول ركن عثمان الغانمي، وجه قائد عمليات نينوى بإيقاف واعتقال الاشخاص الذين ظهرت صورهم ضمن مقطع الفيديو الذي تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، والذي يظهر عدداً من الاشخاص يرتدون الزي العسكري يسيئون لسمعة الجيش العراقي".وبحسب البيان، وجه الغانمي بـ"فتح تحقيق فوري في الموضوع".انتهى..م.ر

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