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شاهد بالفيديو.. حكم امهز: المشاركة في يوم القدس بطهران ودول إسلامية اخرى ليس لها نظير على وجه الكرة الأرضية


شاهد بالفيديو.. حكم امهز: المشاركة في يوم القدس بطهران ودول إسلامية اخرى ليس لها نظير على وجه الكرة الأرضية
2019/05/31 | 14:42
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

مصدر الفيديو: ubIPeP0ET8w

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