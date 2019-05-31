2019/05/31 | 14:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بالارقام..



داعش تكذب مجددا

تابعت خلية الإعلام الأمني الأخبار اليومية التي تصدرها عصابات داعش

الأرهابية للفترة من 21 ولغاية 27 أيار 2019.

وجدت الخلية بحسب بيان لها ان "٥٩ % من هذه الاخبار كاذبة وان

النسبة المتبقية من الاخبار ليست ذات قيمة وتأثير لترسم لها وجوداً

إعلامياً وهمياً".

ونشر الاعلام الأمني مخططاً بيانياً يعزز تأكيدها لأكاذيب داعش.

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