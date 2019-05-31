2019/05/31 | 14:42

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روحاني : صفقة القرن مؤامرة للقضاء على الحقوق الفلسطينية وتوسيع الإحتلال الإسرائيلي

عدَّ الرئيس الإيراني حسن روحاني صفقة القرن مؤامرة للقضاء على

الحقوق الفلسطينية وتوسيع الإحتلال والعدوان على جميع الدول

الإسلامية.

روحاني أضاف في رسالة وجهها إلى قادة الدول الإسلامية المشاركة في

اجتماع مكة أنه يدعو قادة الدول الاسلامية الى استغلال فرصة

الإجتماع لمواجهة المؤامرة الخطرة المتمثلة بصفقة القرن والدفاع عن

فلسطين وأشار إلى أن على قادة العالم الاسلامي ألا يسمحوا بتهميش

الاحتلال الإسرائيلي لقبلة المسلمين الاولى ، معرباً عن أسفه لعدم

حضوره قمة مكة لعدم التزام السعودية بالرسوم الخاصة بدعوة قادة

الدول.

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