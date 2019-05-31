أسعار النفط تتجه نحو تسجيل أكبر انخفاض شهري في 7 أشهر

2019/05/31 | 14:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..تراجعت أسعار النفط ، الجمعة، وصارت تتجه صوب أكبر انخفاض شهري لها منذ نوفمبر الماضي، مع اتساع نطاق النزاعات التجارية، وعودة إنتاج الخام الأمريكي إلى مستويات قياسية.وفي الساعة 06:39 بتوقيت غرينيتش، جرى تداول عقود مزيج “برنت” العالمي عند 66.97 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 1.4% عن إغلاق الجلسة السابقة.فيما سجلت عقود الخام […]

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