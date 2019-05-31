بومبيو يأمل ان تحظر المانيا حزب الله على أراضيها

2019/05/31 | 14:47

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعرب وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، عن أمله بأن تتخذ المانيا خطوة مماثلة لبريطانيا بحظر حزب الله اللبناني.

وشدد بومبيو خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره الألماني هايكو ماس في برلين، على ضرورة التصدي للتهديدات التي يشكلها النظام الإيراني، وأن يجد النظام وأسلحته ما يتصدى لتهديداتهم في العالم، مضيفا ما نصه “نسعى لأن نضع حدا لهذه الأنشطة الخبيثة لإيران”.

وكانت الحكومة البريطانية، قد أصدرت قرارا في شباط الماضي، حظرت فيه حزب الله اللبناني على أراضيها، وصنفته ضمن المنظمات الإرهابية.

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