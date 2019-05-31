ترامب يعترف بمساعدة روسيا بفوزه بالانتخابات

2019/05/31 | 14:51

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للمرة الأولى أن موسكو ساعدته في الفوز بالانتخابات الرئاسية في 2016، لكنّه تراجع عمّا أعلنه مجددا انتقاده للمحقق الخاص روبرت مولر الذي تولى التحقيق في تدخّل روسيا بالانتخابات.وأعلن ترامب على تويتر “روسيا روسيا روسيا! هذا كل ما سمعتموه منذ بداية حملة الاضطهاد السياسي هذه”، في رد غاضب […]

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