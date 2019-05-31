العثور على جثة من ضحايا عبارة الموصل

2019/05/31 | 14:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ عثرت فرق الدفاع المدني، اليوم الجمعة، على جثة جديدة من ضحايا غرق عبّارة الموصل بعد أكثر من شهرين من الحادثة.وذكر مصدر أمني، إن “مفارز الغواصين انتشلت جثة جديدة تعود لرجل كبير في العمر من ضحايا حادثة العبارة في منطقة البوسيف ضمن مدينة الموصل”.وتتمكن فرق الغواصين بين يوم وآخر من العثور […]

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