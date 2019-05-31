موجة حر قادمة للعراق.. الموعد والحرارة

2019/05/31 | 14:57

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محلية- كلكامش برس؛ رجحت مديرية الانواء الجوية والرصد الزلزالي في اقليم كردستان، اليوم الجمعة، ارتفاع درجات الحرارة خلال الايام المقبلة.وأوضحت المديرية خلال بيان، ان “درجات الحرارة العظمى، اليوم، كانت في أربيل 39 درجة مئوية، ودهوك 37 مْ، والسليمانية 36 مْ”.؟ واضاف البيان: ان درجات الحرارة سترتفع بدرجة او درجتين يوم غد السبت.وعلى صعيد […]

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