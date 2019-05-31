الصالحي: المتاجرة على حساب أمن كركوك سياسة فاشلة ويجب تطويع أهالي المحافظة الأصليين

2019/05/31 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / كركوك

أكد رئيس الجبهة التركمانية العراقية أرشد الصالحي، المتاجرة على حساب أمن كركوك سياسة فاشلة، فيما طالب بتطويع اهالي المحافظة الاصليين في الدفاع والداخلية.

وقال الصالحي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “استهداف المناطق التركمانية المكتظة بالمدنيين بالتفجيرات الارهابية والمتاجرة على حساب امن كركوك سياسة فاشلة ولن يصل الإرهابيين الى مبتغاهم مهما اجرموا”.

وأضاف، “بهذه المناسبة الاليمة نشد على ايدي القوات الامنية بالضرب من يد حديد، ونتعاون معهم بكل ما اوتينا من قوة من اجل الحفاظ على امن وسلامة اهالي كركوك”.

وطالب الصالحي، بعض السياسيين، “بابعاد كركوك عن الصفقات السياسية من اجل تقاسم الكعكة على حساب دماء الابرياء”، داعيا الحكومة العراقية وعلى راسها القائد العام للقوات المسلحة الى “تقوية الجهد الاستخباري الحكومي والاتيان باجهزة السونار وتطويع اهالي كركوك الاصليين في وزارتي الدفاع والداخلية”.

وتابع، “نؤكد ان تفجيرات المساء الدامية في كركوك لن تزعزع امن المحافظة مهما تفعل الشبكة الارهابية الاجرامية المسيسة، وندعو الله تعالى الرحمة والغفران للشهداء الابرياء و الشفاء العاجل للجرحى والمصابين”.

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