نائبة تعلن تشكيل لجان متخصصة لفحص الاشعاعات الناتجة عن ابراج الهاتف النقال

2019/05/31 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أعلنت رئيس لجنة الثقافة والاعلام والسياحة والآثار النائبة سميعة الغلاب، مضي اللجنة ووزارة الصحة والبيئة لتشكيل لجان وفرق متخصصة لفحص الاشعاعات الناتجة عن تشغيل ابراج شركات الهاتف النقال العاملة في العراق.

وذكر بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بحثت رئيس اللجنة اثناء زيارتها لوزارة الصحة ولقائها بوكيل الوزارة الفني جاسم الفلاحي موضوع تأثير أبراج شركات الهاتف النقال على صحة المواطن وسبل الحد من مخلفاتها من خلال تشكيل لجان وفرق ميدانية متخصصة تعمل على قياس قوة الأشعة الكهرومغناطيسية المنبعثة منها ومدى التزام الشركات المعنية بالضوابط والمحددات التي وضعتها الانظمة العالمية للحد من سلبيات تلك الاشعاعات ومعالجتها”.

وبينت الغلاب، انه “تم الاتفاق على تشكيل تلك اللجان بعد عطلة عيد الفطر المبارك والتي ستباشر عملها باسرع وقت للوقوف على حيثيات المشكلة”، مشيرة الى “الاتفاق على اقامة ورش عمل متعددة ومتنوعة للتوصل الى حقيقة ما يجري بشأن ما يتداول عن تسبب تلك الابراج بامراض مستعصية في البلاد منذ عام 2003، وكيفية التخلص من التأثيرات المباشرة والجانبية التي تخلفها”.





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