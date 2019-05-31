إحباط هجوم إرهابي في إيران

2019/05/31 | 15:02

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال التلفزيون الإيراني إن الأجهزة الأمنية تمكنت من إحباط هجوم إرهابي، كان سيستهدف مسيرات "يوم القدس" في مدينة سنندج عاصمة إقليم كردستان.انطلقت، صباح اليوم الجمعة، مسيرات يوم القدس العالمي في عموم ايران والتي تقام سنويا في الجمعة الاخيرة من شهر رمضان.

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