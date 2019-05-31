عليوي: ما جرى في كركوك إنذار مبكر للحكومة

2019/05/31 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد النائب عن تحالف الفتح ،عضو لجنة الامن والدفاع النيابية، كريم عليوي، اليوم الجمعة، أن على الحكومة تفعيل دور الاستخبارات وإعطاء الحشد الشعبي مهمة ملاحقة فلول داعش في كركوك والنواحي المحيطة بها.وقال عليوي ان “ما جرى في كركوك إنذار مبكر للحكومة لحركة الخلايا النائمة لداعش الاجرامية”.واضاف عليوي، ان ” على الحكومة والجهات الامنية […]

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