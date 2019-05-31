محافظة بغداد توضح إقامة شعائر دينية بمبنى المحافظة

2019/05/31 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} أصدرت محافظة بغداد، اليوم الجمعة، توضيحا حول مقطع الفيديو الذي تداولته صفحات التواصل الاجتماعي، عن اقامة بعض الشعائر الدينية داخل مبنى المحافظة.

وذكرت المحافظة في بيان لها، انها "وضعت قاعة لقاءات المواطنين تحت تصرف احدى المنظمات لإقامة مأدبة افطار لعوائل الشهداء والايتام بمناسبة شهر رمضان المبارك، وان ما حصل من إقامة بعض الشعائر كان تصرفا فرديا محدودا وخارج الاتفاق، ولم يكن ضمن البرنامج المتفق عليه".واشار الى ان "محافظ بغداد، فلاح الجزائري، وجه بفتح تحقيق سريع بخروج الاحتفالية عن المنهج المتفق عليه بين المحافظة والمنظمة التي اقامت هذه الشعائر الدينية".يذكر ان صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت مقطع فيديو لاشخاص اقاموا شعائر دينية داخل مبنى محافظة بغداد.انتهى

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