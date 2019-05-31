قاضي محكمة الكاس يحدد موعد النطق بقضية انتخابات اتحاد الكرة

2019/05/31 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} حدد قاضي محكمة التحكيم الرياضي {كاس} موعد النطق بقضية الخلاف على انتخابات اتحاد الكرة العراقي.

وأكد القاضي ان "البت بالقضية والقرار النهائي سيكون نهاية شهر آب المقبل".وكانت الجلسة الثانية والاخيرة لمحكمة النزاعات الرياضية {كاس}، عقدت لايوم بشأن القضية المتنازع عليها بين اتحاد الكرة والمعترضين بعد السماع يوم امس لافادات المعترضين وشهاداتهم.وتقدم النجم الدولي السابق عدنان درجال، بشكوى ضد اتحاد الكرة لدى المحكمة، ضد اتحاد الكرة بعد اقصائه من انتخابات الاتحاد العام الماضي.وأستمعت المحكمة لإفادة عضو المكتب الاعلامي لاتحاد الكرة حسين الخرساني وزياد الموسوي عضو دائرة العلاقات العامة، ومرافعة محامي المعترضين، ومرافعة محامي إتحاد الكرة.وبعدها اغلقت الجلسة ويتبقى صدور القرار في فترة تتراوح من ٣ الى ٩ أشهر.وكان يوم امس قد شهد مرافعات بين محامي الطرفين اضافة لإفادة محمد حيدر حسون وطه عبد حلاته وعلاء كاظم ونشأت اكرم ويونس محمود ورشا طالب ووليد الزيدي وجواد الجبوري والثلاثي محمد سليم والمهداوي وعدي اللامي، إضافة لشهادات السكايب من محمد جواد الصائغ واحمد الموسوي ورعد سليم ونجم الآوسي.انتهى

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