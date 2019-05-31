إعلان هام من شركة هواوي لمستخدمي هواتفها

2019/05/31 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكدت شركة هواوي أن كافة أجهزتها المتداولة في السوق الإماراتية، بما في ذلك المخزون غير المباع، لن تتأثر بالتطورات الأخيرة، وأن جميع التطبيقات الخاصة بشركة

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