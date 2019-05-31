ممثل المرجعية يشدد على منع العاب العنف والعيارات النارية أيام العيد

2019/05/31 | 15:03

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دعا ممثل المرجعية الدينية العليا السيد أحمد الصافي، اليوم الجمعة، الى تجنب ألعاب العنف وإطلاق العيارات النارية في أيام عيد الفطر.وقال السيد الصافي في خطبة الجمعة التي ألقاها من داخل الصحن الحسيني الشريف، ان "للعنف اشكال مختلفة منها العنف الاسري، الذي يؤثر سلبا على تربية الطفل داخل الاسرة، فيجب تجنب العنف بين افراد الاسرة وتربية الأبناء على مسائل الرجولة وقوة البأس دون استخدامها بالاعتداء على الاخرين".

وأضاف، ان "الطفل ينهل من الشاشات التي تبث العنف والقتل والجريمة فسيتربى على ثقافة هجينة ويمارس العدائية مع افراد اسرته، معتقدا الاب بان هذه صفات للقوة والشجاعة".

وتابع، "نجد أنفسنا مهزومين امام حضارتنا، ومجتمعاتنا تضج بهذه المشاكل وبالرغم من كل الاستفتاءات الشرعية والقضايا العرفية لم نضع حلا لهذه المشكلات".

وأوضح، ان "مع قدوم العيد يكثر اقتناء العاب العنف وإطلاق العيارات النارية دون مبالاة من قبل المواطن وانعدام الرقابة من قبل الدولة",

وأشار الى، ان "من واجب المدارس والاسر الكريمة توجيه الأطفال والشباب بالابتعاد عن هذه الأمور السلبية التي تؤدي الى انهيار المجتمع، مبينا ان الوقاية خير من العلاج".



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