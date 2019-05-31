الإسلامي التركماني يشكك بوقوف داعش وراء تفجيرات كركوك ويوجه رسالة لحزبين كرديين

2019/05/31 | 15:03

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بغداد اليوم _ بغداد

شكك الاتحاد الإسلامي لتركمان العراق، الجمعة (31 أيار 2019)، بوقوف تنظيم داعش وراء تفجيرات محافظة كركوك، فيما وجه رسالة الى حزبي الديمقراطي والاتحاد الوطني الكرديين.

وقل الأمين العام للاتحاد، جاسم محمد جعفر البياتي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "إذ نحن نستنكر بشدة الانفجارات التي ضربت كركوك ليلة امس والتي تركزت على المناطق التركمانية، فأننا نؤكد انها كانت تخويفية وتروعية لابناء كركوك والتي خلفت وراءها جرحى وشهداء"، محملا "الأجهزة الأمنية في كركوك مسئولياتها لمعرفة الجناة والمتأمرين على كركوك".

وأشار البياتي، الى أن "مثل هذه الانفجارات لن تخيف التركمان"، مؤكداً أن "التركمان الذين قدموا الشهداء والجرحى والمفقودين والنازحين في صراعهم مع رئيس النظام السابق، صدام حسين وداعش ومن يقف وراءهما، قادرون على اسكات هذه الأصوات، وفضح المتآمرين على كركوك".

وعبر الأمين العام، عن "استغرابه من توقيت هذه الانفجارات التي تصادفت ليلة آخر جمعة من رمضان والذي عادة تقام في يوم الجمعة منه تظاهرات يوم القدس العالمي".

بغداد اليوم-الديوانية

حددت كتلة دولة القانون بمجلس محافظة الديوانية، الجمعة، (31 أيار 2019)، موقفها من "صراعات" مجلس المحافظة.

وقال رئيس الكتلة في محافظة الديوانية، عبد الاله النائلي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "يؤسفنا حال

بغداد اليوم _ بغداد

وصف المرجع الديني، محمد الخالصي، الجمعة (31 أيار 2019)، القمة التي عقدت أمس الخميس في مكة، بـ "قمة الحقارة والنذالة"، فيما أشار الى أن هدفها هو تدنيس المقدسات وإعلان الحرب على الإسلام.

وقال الخالصي، خلال

بغداد اليوم_ بغداد

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون ، نوري المالكي، الجمعة (31 أيار 2019)، حرق المحاصيل الزراعية في عدد من مدن البلاد وتنفيذ العمليات الارهابية في كركوك هي بداية مشروع جديد لداعش.

وقال الماكي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر&

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