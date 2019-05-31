مجلس الانبار: القوات الامنية ترصد تحركات خلية إرهابية بارزة بالمحافظة

2019/05/31 | 15:10

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بغداد:سومر نيوز

اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار ابراهيم الفهداوي ،الجمعة، ان القوات الامنية ترصد تحركات ا...

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