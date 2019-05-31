بوتين يوجه بتغيير اسماء 44 مطارا ومنحها أسماء شخصيات روسية

2019/05/31 | 15:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ويدخل المرسوم، الذي تم نشره على البوابة الإلكترونية لنشر المعلومات القانونية، حيز التنفيذ من تاريخ توقيعه وهو 31 ايار الجاري، حسبما نقله موقع "روسيا اليوم" الاخباري.ووفقا للمرسوم منحت ثلاثة مطارات في العاصمة موسكو الأسماء التالية:- مطار "شيريميتيفو": اسم الشاعر والكاتب الروائي والمسرحي ألكسندر بوشكين، الذي يوصف بأمير شعراء روسيا.- مطار "دوموديدوفو": اسم العالم الروسي ميخائيل لومونوسوف.- مطار "فنوكوفو": اسم أندريه توبوليف، وهو من رواد مصممي الطائرات الضخمة في الاتحاد السوفيتي.كذلك تم منح مطار مدينة فورونيج اسم قيصر روسيا الخامس بيتر الأول (بطرس الأكبر)، فيما سيحمل مطار مدنية ماغادان، اسم المغني والشاعر الروسي فلاديمير فيسوتسكي.بينما سيحمل مطار "بولكوفو" في مدنية سان بطرسبورغ اسم الكاتب الكلاسيكي فيودور دوستويفسكي.انتهى..م.ر

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