المالكي : حرق المحاصيل الزراعية والعمليات الارهابية في كركوك هي بداية مشروع جديد لداعش

2019/05/31 | 15:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

أكد زعيم ائتلاف دولة القانون ، نوري المالكي، الجمعة ، ان حرق المحاصيل الزراعية في عدد من مدن البلاد وتنفيذ العمليات الارهابية في كركوك هي بداية مشروع جديد لداعش.

وقال الماكي في تغريدة عبر منصته بـ"تويتر"، إن "حرق المحاصيل الزراعية في عدد من مدن البلاد وتنفيذ العمليات الارهابية في ...

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