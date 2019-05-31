2019/05/31 | 15:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ خطوة برس أنهت محكمة “كاس” في لوزان بسويسرا، اليوم الجمعة، جلسات الاستماع الى وفد المعترضين على انتخابات اتحاد الكرة العراقي برئاسة عبد الخالق مسعود.وقالت مصادر مقربة من الوفد إن “محكمة كاس واصلت على مدار اليومين الماضيين جلسات الاستماع لوفد المعترضين على انتخابات اتحاد الكرة العراقي برئاسة عبد الخالق مسعود”.وأضافت أن “اللاعب السابق

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وفد المعترضين ينهي جلسات محكمة “كاس” وسط تفاؤل كبير وكالة خطوة برس.

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