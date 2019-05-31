2019/05/31 | 15:28

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: uCpP2Pt1UrU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. الرئيس صالح: أمن العراق يعد مرتكزاً لأمن المنطقة) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. الرئيس صالح: أمن العراق يعد مرتكزاً لأمن المنطقة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).