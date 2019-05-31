حقوق الانسان تحذر من استخدام الألعاب النارية مع قرب عيد الفطر: إصابات العام الماضي بلغت 148

2019/05/31 | 15:34

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بغداد اليوم-بغداد

حذر عضو مجلس المفوضين، في المفوضية العليا لحقوق الانسان، زيدان خلف العطواني، الجمعة، 31 أيار، 2019، من استخدام الألعاب النارية مع قرب عيد الفطر، لافتا الى ان إصابات العام الماضي بلغت 148 حالة.

وحذر العطواني، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، من "تزايد استخدام الالعاب النارية خاصة مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والتي بلغت الإصابات في العام الماضي نتيجه استخدام هذه الالعاب مايقارب (148) إصابه في عموم العراق ولما لهذه الالعاب من خطورة ومضار كبيرة تسببها على الأطفال على الجانب التوعوي والثقافي".

وأشار العطواني الى ان "ذلك يدل على ضعف في اجراءات الجهات الرسمية الامنية والرقابية"، مبينا "حيث لا توجد حتى الان اجراءات تنفيذية رادعة وفعلية للحد من هذه الظاهرة بدليل استمرار بيع هذه الالعاب في الأسواق".

ودعا "الجهات ذات العلاقة وخاصة وزارة الداخلية والتجارة لوضع اطر لتفعيل وتكثيف الاجرائات للحد من بيع تلك الالعاب الخطيرة وفقا لما جاء في قانون حظر الالعاب المحرضة على العنف رقم (2 ) لسنة 2013 وتعليماته".

بغداد اليوم- بغداد

أعرب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الجمعة، 31 أيار، 2019، عن رفضه لتهديد عناصر من الشرطة الاتحادية لفريق تلفزيوني جنوبي العاصمة بغداد.





وذكر المركز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه يرفض "تكرار الاعتداءات التي يمارسها عنا

بغداد اليوم- ديالى

حذرت النائب عن محافظة ديالى، غيداء كمبش، الجمعة (31 أيار 2019)، من "كارثة" قد تلحق بأهالي ناحية بهرز، بسبب انقطاع المياه عن نهر خريسان الذي يروي المناطق الواقعة في الناحية والمجاورة لها.

وقالت كمبش في حديث لـ (بغداد

بغداد اليوم- ديالى

قالت خلية الازمة في محافظة ديالى، الجمعة (31 أيار 2019)، أن ايرادات بحيرة حمرين، شمال شرق بعقوبة، انخفضت لأدنى مستوياتها منذ 10 أشهر.

وقال الناطق باسم الخلية، علي الحجية، في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "إيرادات بحيرة حمرين

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