2019/05/31 | 15:34

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المالكي يتحدث عن بداية مشروع ارهابي جديد في العراق

متابعة/...قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، الجمعة، ان حرق المحاصيل وتنفيذ العمليات الارهابية في كركوك تشير الى بداية مشروع ارهابي جديد.

وقال المالكي في تغريدة على موقع تويتر، ان"حرق المحاصيل الزراعية في عدد من مدن البلاد وتنفيذ العمليات الارهابية في كركوك امس تشير الى ان فلول الاٍرهاب بدأت بمشروع ارهابي جديد ، يستهدف ترويع المواطن وزعزعة أمنه وتدمير اقتصاده".

واضاف، ان"هذا يستدعي من المواطن والسياسي ورجل الأمن الى مواقف مسؤوله تستلهم روحية الجهاد التي خاضها الحشد الشعبي والاجهزة الأمنية ضد داعش والمتحالفين معها.



وزيادة زخم العمليات ومواصلة ضرب فلول الاٍرهاب في مكمنه وملاحقة خلاياه النائمة المتخفيةوالقضاء على تلك الخلايا بشكل نهائي".



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