الكرملين: كبح الارهابيين في إدلب يقع على عاتق تركيا

2019/05/31 | 15:36

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

صرح الكرملين إن منع الارهابيين في إدلب السورية من قصف أهداف مدنية وروسية مسؤولية تقع على عاتق تركيا.

جاءت تصريحات المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف ردا على اقتراح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتنفيذ وقف لإطلاق النار في إدلب، اذ تستمر المعارك التي يخوضها الجيش السوري في اخر معاقل تنظيم داعش الارهابي في المنطقة.

وادى الصراع القائم في ادلب والمعارك بين الارهابيين والجيش السوري الى نزوح نحو ربع مليون نسمة في المنطقة وهي آخر معقل كبير للمعارضة المسلحة.

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