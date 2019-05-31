مجلس الانبار يؤكد عدم وجود اي خرق امني بحماية الاراضي الزراعية

2019/05/31 | 15:38

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار ..كشف مجلس محافظة الانبار ، الجمعة، ملابسات حادثة حرق اراضي زراعية في منطقة قضاء عنه غربي الانبار .وقال رئيس لجنة الزراعة في المجلس فرحان الدليمي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان ” مزارعي قضاء عنه غربي الانبار، قاموا بحرق الادغال والاشجار المضرة في محاصيلهم الزراعية وان الانباء التي تحدثت عن قيام مجهولين […]

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