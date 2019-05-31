بعد اشهر..العثور على جثة جديدة من ضحايا عبارة الموصل

2019/05/31 | 15:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افاد مصدر في الدفاع المدني، الجمعة، بانتشال جثة جديدة تعود لضحايا حادثة غرق عبارة الموصل في 21 اذار الماضي.

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