سائرون تدعو إلى إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أساس مهني

2019/05/31 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

دعت الكتلة النيابية لتحالف سائرون، اليوم الجمعة، الى إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أساس مهني، فيما حذرت من محاولات زرع الفتنة بين مكونات كركوك.





وقال المتحدث الرسمي باسم الكتلة النائب حمد الله الركابي في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ماحصل في مدينة كركوك يعتبر انتكاسة أمنية وتراجعا خطيرا في الملف الأمني، ويجب إعادة بناء المؤسسة الأمنية على أساس مهني بعيدا عن التحزبات”.

وأشار الى “ضرورة إبعاد الاجهزة الامنية عن الصراعات السياسية”، مشددا على “اعادة النظر في تقييم الملف الأمني، وغلق كافة النوافذ التي تستغلها مجاميع الإرهاب وقوى الفساد لزعزعة الأوضاع”.

وحذرت سائرون، من “محاولة بائسة لزرع الفتنة بين مكونات المدينة”، لافتة الى ان ـحياة المواطنين أغلى من كل المكاسب والامتيازات”.

وتابع البيان، “اننا في تحالف سائرون سنعمل على ترجمة توجيهات السيد مقتدى الصدر، بشأن الاوضاع في مدينة كركوك الحبيبة الى برنامج ، والعمل الجاد والفوري على تدارك الموقف قبل فوات الأوان”.

وشهدت محافظة كركوك، مساء أمس، انفجارات طالت عددا من مناطقها، مااسفر عن مقتل واصابة اكثر من ٢٠ شخصا، فضلا عن اضرار مادية.

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