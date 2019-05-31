الحداد يدين تفجيرات كركوك ويدعو الى تطبيق الاستحقاقات الدستورية

2019/05/31 | 15:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد

أدان نائب رئيس مجلس النواب العراقي بشير حداد، وبشدة التفجيرات التي هزت محافظة كركوك، مساء الخميس، واسفرت عن سقوط ضحايا من المدنيين الأبرياء.





ودعا الحداد في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، الحكومة الاتحادية والجهات الأمنية في كركوك، الى “ملاحقة الخلايا الإرهابية في عمليات استباقية والكشف عن الجهات التي تقف وراء هذه الخلايا ومعالجة الخلل والخروقات الأمنية التي باتت تربك الأوضاع وتثير المخاوف والقلق لدى الأهالي”.





وطالب الحداد، “بإجراءات وتدابير أمنية لضبط الأوضاع ومحاسبة كل من يحاول زعزعة الاستقرار والعبث بأمن كركوك، لاسيما هناك استحقاقات دستورية لمعالجة المشاكل في المناطق المتنازع عليها وتطبيق المادة ١٤٠ من الدستور”.





وتابع، “لذا على الجهات الأمنية في المحافظة وبالتعاون مع جميع مكونات المدينة لتكثيف الجهود لمسك الأرض وتثبيت الأمن والاستقرار في عموم المحافظة”.





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