روحاني وظريف يتفقان: سنحول صفقة القرن الى

2019/05/31 | 15:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / سكاي برس

قال وزير الخارجية الايراني ظريف ان مسيرات يوم القدس ستحول صفقة القرن الى فشل القرن وأكد ظريف خلال حظوره احتفالية يوم القدس, ان رسالة مسيرات يوم القدس العالمي هي فشل لصفقة القرن.من جانبه أكد الرئيس الايراني حسن روحاني وخلال حضوره الاحتفالات, أن صفقة القرن ستتحول الى افلاس القرن ولن ...

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