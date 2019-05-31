64 % من الموظفين في الإمارات يُخفون نشاطهم على مواقع التواصل

2019/05/31 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/متابعة ..كشف «تقرير الخصوصية العالمي»، الذي نشرته «كاسبرسكي لاب» أن 64 % من الموظفين في الإمارات، يختارون إخفاء نشاطهم على وسائل التواصل الاجتماعي عن رؤسائهم في العمل.وتمتدّ هذه السرية في العمل أيضاً إلى الزملاء في العمل، إذ يفضل 59 % من الموظفين، عدم الكشف عن نشاطهم على مواقع التواصل لزملائهم.ويقضي الموظف العادي […]

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