2019/05/31 | 16:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: E_q7OXY1_Ss

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. نقابة الصحفيين العراقيين تقيم مأدبة إفطار بمناسبة تأسيس شبكة الإعلاميات العراقيات) نشر أولاً على موقع (قناة الرشيد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. نقابة الصحفيين العراقيين تقيم مأدبة إفطار بمناسبة تأسيس شبكة الإعلاميات العراقيات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الرشيد).