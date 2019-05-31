2019/05/31 | 16:04

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- واع / استشهاد مدني اثر هجوم مسلح غربي العاصمة

31/05/2019 15:59:00 PM |

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واع / بغداد / ز .ا

اقدم مسلحون مجهولون ، الجمعة، بتوجيه نيران اسلحتهم تجاه مدني اسفر عن استشهاده في الحال غربي بغداد.

وذكر مصدر امني في العاصمة لمراسل ( وكالة انباء الاعلام العراقي / واع ) إن "مسلحين مجهولين اطلقوا النار، ظهر اليوم، من اسلحة كاتمة للصوت باتجاه مدني اثناء مروره ضمن قضاء ابي غريب غربي بغداد، ما اسفر عن مقتل في الحال".

واضاف أن "قوة امنية وصلت الى مكان الحادث وفرضت طوقا امنيا حوله ونقلت جثة القتيل الى دائرة الطب العدلي".

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