حقوق الانسان تطالب عبد المهدي بفتح تحقيق بشأن المنتسب الذي

2019/05/31 | 16:04

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بغداد اليوم _ بغداد

طالبت المفوضية العليا لحقوق الانسان، الجمعة (31 أيار 2019)، القائد العام للقوات المسلحة عادل عبد المهدي، بفتح تحقيق بشأن تجاوز منتسب أمني على طفل ووالدته.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "العديد من التشكيلات الامنية تحتاج الى برامج توعية وتثقيف على معايير حقوق انسان لكي يتم مراعاتها في تعاملهم مع المدنيين، وهذا ما تعمل عليه المفوضية من خلال فرقها، ولدينا مطالبات للجهات الدولية ايضا لدعم المفوضية بهكذا مشاريع".

وأضاف أن "المؤسسة الامنية والعسكرية بدون رقابة وتحتاج الى تفعيل الجهات الرقابية داخل هذه المؤسسات ومعاقبة المسيئين لاسم هذه المؤسسة او المتجاوزين على المدنيين".

وشدد عضو مجلس المفوضين، على أن "أمن واستقرار المناطق يجب ان يكون الهدف الأساس لكل التشكيلات الامنية والعسكرية و يجب ابعادهم عن اي امور أخرى غير ذلك ومنع احتكاكهم مع المدنيين قدر الإمكان لمنع هكذا مشاكل".

ودعا البياتي الى "ضرورة ايجاد ضوابط وعدالة داخل هذه المؤسسات ايضا من حيث ايام الدوام والرواتب والامتيازات حيث انه هنالك الكثير من المؤشرات بوجود فضائيين او من يدفعون جزء من رواتبهم لمسؤوليهم ويتغيبون مقابل التزامات اكثر على المتواجدين".

وأشار الى أن "هنالك تقارير خطيرة حول انتشار الأدوية المخدرة والمؤثرة عقليا بين المنتسبين من الأجهزة الأمنية، والتي تترك وبكل تأكيد اثارا سلبية في الواقع وتحتاج الى تدخل وحلول سريعة".

وأكد عضو المفوضية، أن "الامن هو الأساس لنجاح وتقدم واستقرار العراق"، لافتاً الى أنه "بدون اصلاح حقيقي للمؤسسات الامنية لن يتحسن وضع العراق والإصلاح يشمل ادارة وهيكلية ووحدة قرار ومراقبة المؤسسات وصولا الى الاهتمام بشخصية الفرد الأمني او العسكري".

بغداد اليوم- ديالى

أكد رئيس مجلس ناحية بهرز (9 كم جنوب بعقوبة)، عبد المطلب السامرائي، الجمعة (31 أيار 2019)، أن العطش بات يحاصر الناحية و10 آلاف دونم منها مهدد بشبح العطش.

وقال السامرائي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "شبح العطش يحاصر ناحية

بغداد اليوم-بغداد

حذر عضو مجلس المفوضين، في المفوضية العليا لحقوق الانسان، زيدان خلف العطواني، الجمعة، 31 أيار، 2019، من استخدام الألعاب النارية مع قرب عيد الفطر، لافتا الى ان إصابات العام الماضي بلغت 148 حالة.

وحذر العطواني، في بيان تلقته (بغد

بغداد اليوم- بغداد

أعرب مركز حقوق لدعم حرية التعبير، الجمعة، 31 أيار، 2019، عن رفضه لتهديد عناصر من الشرطة الاتحادية لفريق تلفزيوني جنوبي العاصمة بغداد.





وذكر المركز، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه يرفض "تكرار الاعتداءات التي يمارسها عنا

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