2019/05/31 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- دمشق تعلن رفضها البيان الختامي لقمة مكة حول تدخل إيران بالشؤون الداخلية لسوريا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2019/05/31 | 16:05.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

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