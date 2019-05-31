اليوم.. احتفال مركزي في الضاحية بيوم القدس وكلمة للسيد حسن نصرالله

2019/05/31 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم حزب الله عند التاسعة والنصف من مساء اليوم احتفالاً مركزياً لمناسبة يوم القدس العالمي في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وسيتحدث في الاحتفال الامين العام لحزب الله

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