القوات الامنية في الانبار تتمكن من اعتقال خلية إرهابية بارزة بالمحافظة

2019/05/31 | 16:05

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- الانبار

اكد عضو اللجنة الامنية في مجلس محافظة الانبار ابراهيم الفهداوي ،اليوم الجمعة، ان القوات الامنية ترصد تحركات العناصر الارهابية في المحافظة، مبينا ان

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