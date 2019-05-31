ديلي تيلغراف: حقبة نتنياهو الذي لا يقهر انتهت

2019/05/31 | 16:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس نشرت ديلي تلغراف، اليوم الجمعة تحليل لكاتبها راف سانشيز من القدس بعنوان “حقبة نتنياهو الذي لا يقهر انتهت، وبدأت متاعبه القانونية”.ويقول سانشيز إنه لم تمض إلا ستة أسابيع على صعود نتنياهو على المنصة وإعلان فوزه في الانتخابات، حيث فاز بفترة خامسة في منصبه كرئيس للوزراء.ويقول سانشيز إن كل هذا

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